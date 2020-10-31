У Києві на вулиці Мішуги, 3 упав будівельний кран.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Сильні ушкодження отримав автомобіль, на який упав кран.
Через надзвичайну подію рух транспорту на Мішуги було обмежено.
У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто / 4 фотографии
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У Києві кран впав на чоловіка
У січні 2020 року внаслідок падіння крана на металобазі в Дарницькому районі Києва загинув чоловік.
Загиблого, який перебував у забороненій зоні, притисло конструкцією крана до паркану.