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Факти / Надзвичайні події

У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто

У Києві на вулиці Мішуги, 3 упав будівельний кран.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Сильні ушкодження отримав автомобіль, на який упав кран.

Через надзвичайну подію рух транспорту на Мішуги було обмежено.

  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
  • У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто
У Києві будівельний кран упав на людну вулицю, пошкоджено авто / 4 фотографии

Читайте: Камера зняла падіння 70-тонного крана на людей в Індії

У Києві кран впав на чоловіка

У січні 2020 року внаслідок падіння крана на металобазі в Дарницькому районі Києва загинув чоловік.

Загиблого, який перебував у забороненій зоні, притисло конструкцією крана до паркану.

Фото: Київ Оперативний

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