Знущався понад годину: на Черкащині чоловік зґвалтував пенсіонерку та зламав їй ногу

У Черкаській області чоловік зґвалтував пенсіонерку та зламав їй ногу. Злочинець пробрався до оселі 70-річної жінки та понад годину знущався над нею.

Вранці син пенсіонерки навідався до своєї матері, але з порогу побачив, що жінка лежала побита й абсолютно гола на ліжку і ледве дихала.

Посеред ночі у своїй кімнаті жінка почула підозрілий стукіт. А далі чоловік накинувся на жертву, погрожуючи смертельною розправою.

– Спочатку він її душив, а потім скинув на землю і робив те, що захотів. Коли він скинув її на землю, то, мабуть, тоді і зламав їй ногу, – розповідає невістка постраждалої Оксана Яківна.

До нестями наляканий, син одразу викликав швидку й правоохоронців. Постраждалій жінці медики надали допомогу, а злочинця почала шукати поліція.

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Ним виявився 49-тирічний місцевий мешканець Руслан. І хоча він мав кримінальне минуле, ніхто й подумати не міг, що тихий, роботящий чоловік на таке здатен.

Аби врятувати й захистити своїх жінок, місцеві чоловіки навіть влаштовували засідки на збоченця. Але всі спроби зловити чоловіка були марні.

Наразі ще триває слідство та обирається покарання.

Зґвалтування на Одещині

У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Сонну жінку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула кілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі.