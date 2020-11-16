Поблизу Станиці Луганської військовий застрелив свого 21-річного товариша за службою та намагався видати це за самогубство.

Чоловік завдав йому смертельного поранення зі стрілецької автоматичної зброї в область потилиці, у цей час він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Він намагався видати це за самогубство, однак слідчі, які прибули на місце події, вивчили травми загиблого, обставини його смерті та дійшли висновків, що це не було суїцидом.

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Зважаючи на це, військовий зізнався у вчиненому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України). Нині вирішується питання про оголошення підозри військовому.

Вбивство війського у Харківскій області

У березні 2020 року у Харківській області тіло 26-річного військового виявили у лісозмузі.

У його вбивстві підозрюють трьох хлопців та дівчину.

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