Куля зайшла в шию. На Донбасі снайпер вбив українського військового

Від початку 15 жовтня зафіксовано чотири атаки, один український військовий загинув. Ворог продовжує порушувати Мінські домовленості. Зокрема гатить із забороненої зброї і вже другу добу обстрілює ділянки розведення військ у Золотому.

Від самого ранку передова біля Авдіївки здригається від новини, що на сусідніх позиціях ворожий снайпер вцілив в українського військового. Куля під кутом увійшла в шию, і не залишила жодного шансу на життя українському герою.

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Снайпери – одна з найбільших проблем на цій ділянці фронту, саме її напередодні відвідав президент. За півгодини до візиту бойовики вгатили в один з українських опорників.

За лічені хвилини армійцям вдалося відновити тишу, однак Зеленського до місця обстрілу служба охорони не допустила.

Хоча не лише стрілецькою зброєю тут атакують бойовики. Також б’ють з гранатомета, це менш точно, але більш несподівано.

Зловити ворожий АГС – рідкісна вдача. Зброя, яку застосовують російсько-окупаційні війська може не лише уразити живу силу, а й відвернути увагу від інших стрільців.

30-міліметровий калібр осколкової гранати бойовики замінили на потужніший 82-міліметровий калібр мінометної міни. Тут і відстані пострілу більші, і сектор ураження масштабніший.

Оголошений режим тиші не працює навіть у місцях розведення військ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з рідними воїнів, які загинули на Донбасі, і пообіцяв законодавчо посилити соціальний захист учасників бойових дій.

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