На Київщині затримали посадовця за хабар від призовника

У Київській області голова військово-лікарської комісії вимагав від призовника хабар у розмірі $1 тис. за можливість ухилення від строкової служби.

Він пообіцяв хлопцеві, що, користуючись своїм посадовим становищем, вплине на рішення військово-лікарської комісії щодо визначення його ступеню придатності до служби у Збройних силах.

44-річного чоловіка затримали під час отримання грошей.

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Правоохоронці почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Голові військово-лікарської комісії загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на терміном до трьох років з конфіскацією майна.







Вимагав $1 тис. за ухилення від призову: на Київщині затримали посадовця / 2 фотографии

У жовтні цього року у Кропивницькому затримали чиновника, який отримав $3,5 тис. за ухилення від призову.

Посадовець просив хабар за те, що вплине на рішення міського військового комісаріату визнати призовника непридатним до служби за станом здоров’я.