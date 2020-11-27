На Донбасі затриманий військовий, який побив і підпалив товариша по службі

Військова прокуратура Донецького гарнізону затримала військового, який завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі, а після підпалив його.

Також він обікрав потерпілого, заявили Офісі генпрокурора.

– Солдата доставили в Центральну міську лікарню міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою, опіками полум’ям правої нижньої кінцівки, – сказано в повідомленні.

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Військовослужбовець затриманий фактом порушення статутних правил взаємовідносин, а також статтею Розбій.

Зараз вирішується питання про повідомленні йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено територіальному управлінню ГБР, розташованому в Краматорську.

Затримали наркоторговців

Мешканці Чернігівщини упродовж тривалого часу керували нарколабораторіями у різних областях України.

За керівництва Офісу генпрокурора силовики провели 70 одночасних обшуків і вилучили наркотики PVP, метамфетамін та канабіс, загально масою близько 40 кг.