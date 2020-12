У Нью-Йорку через загрозу вибуху евакуювали літак з Москви

У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.

На борту перебувало 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну із злітно-посадкових смуг.

Незабаром у прес-службі аеропорту повідомили, що смугу повністю відкрили і рейси виконують без затримок. У поліції додали, що розслідування інциденту триває.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.

— Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020