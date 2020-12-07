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Софія Телішевська |

У Нью-Йорку через загрозу вибуху евакуювали літак з Москви

У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.

На борту перебувало 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну із злітно-посадкових смуг.

Незабаром у прес-службі аеропорту повідомили, що смугу повністю відкрили і рейси виконують без затримок. У поліції додали, що розслідування інциденту триває.

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Термінова посадка Пенса

У вересні 2020 року віце-президент США Майк Пенс мало не потрапив в авіакатастрофу. Його літак вилетів зі штату Нью-Гемпшир, де політик брав участь у передвиборчому заході, та під час зльоту у скло кабіни пілота врізався птах, через що літак довелося терміново приземлити в аеропорту.

Наразі життю Майка Пенса та його помічників нічого не загрожує – всі живі.

Джерело: Fox News

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