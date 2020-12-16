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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули

У Дніпрі сталася пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок цього загинули троє людей.

Пожежа сталася на вулиці Миколи Хвильового 15 грудня о 23.15.

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– Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих – чоловічої статі, інші дані встановлюються, – заявили у прес-службі ДСНС.

Вогонь пошкодив господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку.

  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
  • У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули
У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули / 8 фотографий

Пожежа на Кіровоградщині

У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.

На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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