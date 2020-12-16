У Дніпрі сталася пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок цього загинули троє людей.

Пожежа сталася на вулиці Миколи Хвильового 15 грудня о 23.15.

Читайте: У Дніпропетровській області під час пожежі загинуло двоє дітей

– Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих – чоловічої статі, інші дані встановлюються, – заявили у прес-службі ДСНС.

Вогонь пошкодив господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку.































У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули / 8 фотографий

Пожежа на Кіровоградщині

У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.

На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.