У Дніпрі сталася пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок цього загинули троє людей.
Пожежа сталася на вулиці Миколи Хвильового 15 грудня о 23.15.
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– Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих – чоловічої статі, інші дані встановлюються, – заявили у прес-службі ДСНС.
Вогонь пошкодив господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку.
У Дніпрі горів приватний будинок – три людини загинули / 8 фотографий
Пожежа на Кіровоградщині
У листопаді під час пожежі в приватному будинку в Кіровоградській області загинули чотири людини.
На згарищі знайшли тіла двох дорослих, а також двох дітей – 2016 і 2018 років народження.