В аеропорту міста Адена в Ємені сталося кілька вибухів. Три вибухи прогриміли одночасно з прильотом міністрів нового уряду країни.

Місцеві ЗМІ інформують про велику кількість загиблих і постраждалих.

Вибух стався, коли урядовці, які прибули з Саудівської Аравії, ще не вийшли з літака, а перебували на борту. Вони не постраждали, жертвами вибуху стали п’ятеро людей.

NEW – video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO

— Disclose.tv ???? (@disclosetv) December 30, 2020