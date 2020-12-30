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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Вибухи прогриміли в аеропорту Ємену під час прильоту нового уряду

В аеропорту міста Адена в Ємені сталося кілька вибухів. Три вибухи прогриміли одночасно з прильотом міністрів нового уряду країни.

Місцеві ЗМІ інформують про велику кількість загиблих і постраждалих.

Вибух стався, коли урядовці, які прибули з Саудівської Аравії, ще не вийшли з літака, а перебували на борту. Вони не постраждали, жертвами вибуху стали п’ятеро людей.

Всіх міністрів перевезли до палацу уряду в Адені.

Вибух міни у Ємені

У кінці листопаду у результаті вибуху міни в місті Ходейда на березі Червоного моря в Ємені загинули три мирні жителі.

Чиновники звинуватили повстанців-хуситів в установці мін, коли вони контролювали цей район.

Повстанці-хусити випустили чотири ракети Катюша по житловому кварталу на півдні Ходейда, викликавши жах і страх серед жителів.

Джерело: Al Arabiya

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