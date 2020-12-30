Потяг Київ – Бориспіль зійшов з рейок

Вдень 30 грудня експрес Київ – Бориспіль-Аеропорт зійшов з рейок.
На місці інциденту працює комісія Укрзалізниці. Постраждалих внаслідок аварії немає.
– Причини будуть встановлені у найкоротші терміни, – йдеться у повідомленні.
Експрес Бориспіль-Аеропорт №828 зійшов з рейок на станції Дарниця.
Відбулося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда.
Пожежа у потязі під Полтавою
Вночі 25 грудня під Полтавою загорівся потяг, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Інцидент стався на території однієї із філій Укрзалізниці.
Тіла загиблих працівників знайшли у задимленому вагоні.