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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Потяг Київ – Бориспіль зійшов з рейок

Вдень 30 грудня експрес Київ – Бориспіль-Аеропорт зійшов з рейок.

На місці інциденту працює комісія Укрзалізниці. Постраждалих внаслідок аварії немає.

– Причини будуть встановлені у найкоротші терміни, – йдеться у повідомленні.

Потяг Київ – Бориспіль зійшов з рейок

Експрес Бориспіль-Аеропорт №828 зійшов з рейок на станції Дарниця.

Відбулося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда.

Пожежа у потязі під Полтавою

Вночі 25 грудня під Полтавою загорівся потяг, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Інцидент стався на території однієї із філій Укрзалізниці.

Тіла загиблих працівників знайшли у задимленому вагоні.

Джерело: Укрзалізниця

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