У Львові під час руху спалахнув автобус з пасажирами

У Львові на вулиці Івана Франка під час руху загорівся автобус, в якому перебували пасажири та водій.

– Під час руху загорівся моторний відсік автобуса. У салоні перебували пасажири та водій. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі самостійно вийшли з автобуса, – розповіли у ДСНС.

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Внаслідок займання ніхто не постраждав. Пожежу гасили 20 рятувальників.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Смертельна ДТП на Рівненщині

Напередодні у Рівненській області сталася аварія за участі п’яти автомобілів. Бус зіштовхнувся з легковим автомобілем – його відкинуло на зустрічну смугу, після чого постраждало ще три авто.

У результаті інциденту загинув один з водіїв, інший отримав травми – його забрали до лікарні. Подробиці про ДТП на Рівненщині за участі п’яти авто читайте на Фактах ICTV.