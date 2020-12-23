PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Львові під час руху спалахнув автобус з пасажирами

У Львові на вулиці Івана Франка під час руху загорівся автобус, в якому перебували пасажири та водій.

– Під час руху загорівся моторний відсік автобуса. У салоні перебували пасажири та водій. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі самостійно вийшли з автобуса, – розповіли у ДСНС.

Читайте: На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Пожежу гасили 20 рятувальників.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Смертельна ДТП на Рівненщині

Напередодні у Рівненській області сталася аварія за участі п’яти автомобілів. Бус зіштовхнувся з легковим автомобілем – його відкинуло на зустрічну смугу, після чого постраждало ще три авто.

У результаті інциденту загинув один з водіїв, інший отримав травми – його забрали до лікарні. Подробиці про ДТП на Рівненщині за участі п’яти авто читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка