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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Тернопільщині розбився легкомоторний літак – одна людина загинула

Поблизу села Золота Слобода Тернопільської області впав легкомоторний літак. Унаслідок аварії загинула одна людина.

До правоохоронців звернулися очевидці події.

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– Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

На місці події продовжують працювати правоохоронці.

Падіння літака у Тернопільській області (ФОТО)

Аварія літака у Київській області

Біля села Гоголів Броварського району Київської області розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.

Приватний літак Beechcraft Bonanza N83MS впав посеред поля.

Потерпілих – власника літака 1967 року народження та інструктора 1957 року народження – госпіталізували до лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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