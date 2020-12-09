Падіння літака у Тернопільській області (ФОТО)

Поблизу села Золота Слобода Тернопільської області впав легкомоторний літак. Унаслідок аварії загинула одна людина.
До правоохоронців звернулися очевидці події.
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– Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.
На місці події продовжують працювати правоохоронці.
Аварія літака у Київській області
Біля села Гоголів Броварського району Київської області розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.
Приватний літак Beechcraft Bonanza N83MS впав посеред поля.
Потерпілих – власника літака 1967 року народження та інструктора 1957 року народження – госпіталізували до лікарні.