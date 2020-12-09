Падіння літака у Тернопільській області (ФОТО)

Поблизу села Золота Слобода Тернопільської області впав легкомоторний літак. Унаслідок аварії загинула одна людина.

До правоохоронців звернулися очевидці події.

Читайте: На Сумщині розбився легкомоторний літак – пілот загинув

– Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

На місці події продовжують працювати правоохоронці.

Аварія літака у Київській області

Біля села Гоголів Броварського району Київської області розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.

Приватний літак Beechcraft Bonanza N83MS впав посеред поля.

Потерпілих – власника літака 1967 року народження та інструктора 1957 року народження – госпіталізували до лікарні.