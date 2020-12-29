У Польщі розбився український дельтаплан – подробиці

У Польщі на прикордонній з Україною території впав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний українець.

Внаслідок падіння чоловік отримав травми, йому надали допомогу та доставили до лікарні. Поряд з дельтапланом прикордонники виявили декілька коробок з цигарками, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму понад 800 тис. грн.











У Польщі розбився український дельтаплан з контрабандними цигарками / 3 фотографии

За нелегальний перетин кордону і контрабанду цигарок чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення, його вже передали українським прикордонникам.

Розбитий дельтаплан знайшли поблизу населеного пункту Вольчини Влодавського повіту.

Як припускають прикордонники, чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі ріки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України.

Контрабанда на Одещині

У Одеській області прикордонники виявили міжнародний канал контрабанди наркотиків. Кокаїн прибув в Україну до Морського порту Південний з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Кінцевим пунктом доставляння наркотичних речовин мала стати одна з країн Європейського Союзу.

Джерело: Прикордонна служба Польщі