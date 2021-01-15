Хизувався рушницею перед кумом: у Дніпрі чоловік застрелив наречену на очах у дітей

У Дніпрі 44-річний чоловік застрелив з рушниці свою 37-річну наречену.

– Чоловік демонстрував свою мисливську рушницю приятелеві, направив її в бік своєї співмешканки із необережності, як він зазначає, здійснив постріл. Внаслідок вогнепального поранення жінка померла, – розповіла прес-секретар ГУ НП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

За словами сусідки, пара жила добре та планувала весілля.

Чотири роки тому дружина Дмитра померла від онкологічного захворювання.

Згодом чоловік почав жити із загиблою Тетяною та її двома дітьми. Сусіди говорять, що жінку Дмитро дуже кохав та цінував, а після її смерть ледь не втратив розум.

Нині чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Вбивство у Львові

У Львові 31-річний чоловік під час побутового конфлікту вбив дружину та самостійно повідомив про це у поліцію.

Чоловік спричинив своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям, під час побутового конфлікту. У цей час у квартирі перебували 6-місячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років.