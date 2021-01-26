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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Ховалися в лісі з 9-річним хлопчиком: на українському кордоні затримали шістьох іранців

Вночі 26 січня неподалік україно-словацького кордону затримали групу іранців, які хотіли незаконно потрапити до Євросоюзу.

Ховалися в лісі з 9-річним хлопчиком: на українському кордоні затримали шістьох іранців

Серед затриманих – четверо чоловіків, жінка та дев’ятирічний хлопчик.

Від прикордонників вони ховалися у лісі: для пошуків військовослужбовці Чопського загону залучили розшукового собаку.

Під час спілкування із затриманими з’ясувалося, що в Україну вони потрапили встановленим порядком.

Чоловіки підтвердили, що хотіли дістатися країн ЄС в обхід пунктів пропуску.

Ховалися в лісі з 9-річним хлопчиком: на українському кордоні затримали шістьох іранців

Тікав в Росію через паркан

На Харківщині тепловізійні відеокамери прикордонників зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.

Джерело: Держприкордонслужба

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