США готові надати Україні летальну зброю – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердили важливість зміцнення стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Ентоні Блінкен заявив, що нова адміністрація готова розвивати міцну економічну та військову підтримку Україні, зокрема з надання летальної зброї.

За його словами, США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісность України та євроатлантичні прагнення нашої держави.

Очільник МЗС заявив, що Україна готова і надалі відігравати роль надійного європейського партнера США у регіоні Чорного моря та Центральної Європи.

– Санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання, – повідомив держсекретар.

Дмитро Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму.

Також сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії коронавірусу.

Обдві країни підтвердили важливість збереження прогресу у проведенні економічних реформ в Україні, забезпеченні верховенства права та проведенні судової реформи, зміцненні системи антикорупційних інституцій.

Дмитро Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи та отримав запевнення у підтримці США цієї ініціативи України.

Також міністр закордонних справ та держсекретар обговорили перспективи контактів на всіх рівнях, зокрема найвищий, та підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обставини та обмеження пандемії коронавірусу це дозволятимуть.

Україна-США

США зберігають двопартійну підтримку України та акцентують увагу на подальшій реалізації реформ, які спрямовані на викорінення корупції, а також розбудову правової та економічно розвиненої держави.

Держсекретар зробив акцент на потужній двопартійній підтримці України, а також на пріоритеті, який США надають суверенітету України, її територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням.

Джерело: МЗС