У США вісім осіб вбито, ще одна людина поранена внаслідок стрілянини в спа-салонах. Перші два заклади, де сталась надзвичайна подія, знаходяться в Атланті через дорогу один від одного, третій – майже за 50 км в окрузі Черокі.

21-річного підозрюваного затримали та взяли під варту через три з половиною години після стрілянини за 240 км від Атланти – в окрузі Крісп.

Слідчі перевіряють версію, чи причетна ця людина до всіх трьох фактів.

– Згідно з відеодоказами, надзвичайно ймовірним є те, що підозрюваний – один і той самий. Ми тісно співпрацюємо зі слідчими з Черокі, щоб з упевненістю підтвердити, що випадки пов’язані, – повідомили в поліції Атланти.

Безпосередніх мотивів поліція не встановила.

Влада Атланти посилила патрулювання навколо подібних закладів. У розслідуванні правоохоронним органам допомагає ФБР.

Стрілянина під час вечірки в Чикаго

14 березня в результаті стрілянини під час вечірки в Чикаго загинуло дві людини, ще 15 поранені. Надзвичайна подія сталася в барі на території підприємства, яке займається буксируванням автомобілів.

Усіх постраждалих у віці від 20 до 44 років доправили до найближчих лікарень міста. Одна людина перебуває в критичному стані.