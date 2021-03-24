Пожежу на вулиці Саксаганського в Києві 24 березня вдалося загасити, розбивши ломом дах будівлі. Через діру в покрівлі рятувальники змогли залити воду на горище.

– Будівля, де сталася пожежа, має дуже складне планування. Там багато різних входів та дерев’яних перекриттів. Вогонь поширювався завдяки порожнинам. Ми не могли зайти й побачити весь периметр, – пояснює речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

Вогонь охопив дах двоповерхової будівлі. На першому поверсі там знаходиться бар, на другому – офісні приміщення.

Через карантин усередині було небагато людей. Усі вони встигли вибігти на вулицю. Співробітники не одразу й не зрозуміли, що горять.

– Спрацювала пожежна сигналізація. Ми схопили речі й вибігли на вулицю, а потім побачили, що дим іде просто зі стелі, – говорить співробітник бару Руслан.

Полум’я гасили одразу 14 екіпажів рятувальників. Стільки техніки нагнали недарма: шість років тому в цій будівлі вже вирувала масштабна пожежа. Рятувальники тоді видерлися на дах, щоб подати воду, але двоє із них провалилися всередину й загинули.

Тоді натякали на підпал, бо всередині знайшли порожню каністру. І навіть з’явився забудовник, який хотів знести стару садибу й поставити замість неї хмарочос.

Що стало причиною займання цього разу, експерти ще з’ясовують. Але вогонь таки дістався другого поверху, і що не згоріло – залило водою.

Пожежа в центрі Києва

24 березня сталася пожежа в центрі Києва на вулиці Саксаганського, 38.

Вогонь охопив площу близько 300 кв. м. До спецоперації залучили 14 одиниць техніки та 54 рятувальників. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Задля ліквідації пожежі перекривали рух вулицею Саксаганського на ділянці між вулицею Антоновича та вулицею Володимирською.