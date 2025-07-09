Катастрофа МH17: ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за збиття літака на Донеччині

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію відповідальною за збиття пасажирського літака Malaysian Airlines рейсу MH17 на Донеччині. Трагедія сталася у 2014 році та забрала життя 298 людей.

Рішення ЄСПЛ щодо справи MH17

У рішенні ЄСПЛ йдеться, що Boeing 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року ракетою Бук російського виробництва, випущеною з території України, яку контролювала Росія. Загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі 196 громадян Нідерландів.

Родини жертв катастрофи рейсу MH17 вважають це рішення важливою віхою в їхній 11-річній боротьбі за справедливість.

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– Це реальний крок до розуміння того, хто насправді несе відповідальність, — сказав агентству Associated Press Томас Шансман, який втратив у трагедії свого 18-річного сина Куїнна.

Суд також постановив, що страждання родичів жертв MH17 підпадають під сферу застосування статті 3 Конвенції (заборона нелюдського або принизливого поводження).

На рішення ЄСПЛ відреагував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, назвавши його “важливим кроком на шляху до справедливості”.

– Страждання родичів жертв MH17 величезні, і вони посилюються запереченням з боку Росії. Тепер Європейський суд підтвердив те, що ми знали вже 10 років: Росія несе відповідальність. Це важливий крок на шляху до справедливості. Я сподіваюся, що це допоможе впоратися з горем, – написав він у соцмережі X.

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

Трагедія з пасажирським літаком Malaysia Airlines сталася 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області. Слідство встановило, що ракету пустили з російського ракетно-зенітного комплексу Бук.

17 листопада 2022 року суд в Гаазі визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Boeng 777 рейсу MH17. Їм призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали.

Також суд визнав, що родичі всіх загиблих пасажирів мають отримати компенсацію за емоційні страждання, отримані ними внаслідок катастрофи, у повному обсязі – €16 млн.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, ЄСПЛ оголосив рішення у справі Україна й Нідерланди проти Росії, в якій об’єднано чотири міждержавні скарги.

Джерело : AP

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