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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Підірвався на міні: під Шумами загинув український військовий

3 квітня неподалік населеного пункту Шуми український військовослужбовець підірвався на міні. Внаслідок отриманих травм боєць загинув на місці.

Підірвався на міні: під Шумами загинув український військовий

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання Північ. Наразі на місці трагедії працюють посадові особи військової частини.

– Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, – йдеться у повідомлені.

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Поранення цивільного на Донбасі

2 квітня на Донбасі отримали поранення двоє військових ЗСУ, а також один мирний житель. Окупанти обстріляли українські позиції – одна з мін влучила у будинок цивільного.

Мешканець населеного пункту Красногорівка отримав осколкове поранення – його госпіталізували до лікарні. У той день ворог 14 разів порушив режим припинення вогню.

Джерело: ОТУ Північ 

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