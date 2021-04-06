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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Донбасі загинули двоє українських військових

На Донбасі з початку доби померли двоє військових. Ворог обстріляв українські позиції з мінометів поблизу населеного пункту Невельське. Під час провокації боєць ЗСУ отримав поранення – йому надали допомогу, однак під час транспортування він помер.

Донбас, ООС, війна на Добасі

Ще один український захисник загинув внаслідок підриву на вибухівці. Трагедія трапилася поблизу села Степне. Військовий на автомобілі наїхав на невідомий вибуховий предмет.

Джерело: ОТУ Схід

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