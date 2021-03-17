На Київщині у власному будинку знайшли вбитою 53-річну жінку.

За даними поліції Київської області, тіло знайшла онучка та побачила біля бабусі свою тітку. Вона викликала швидку, а лікарі повідомили до поліції.

Загибла має п’ятьох дітей. Після смерті чоловіка, який за місяць згорів від раку, старші нащадки перебралися до Києва, а молодші лишилися у селі, разом із матір’ю.

У спільному будинку вбита 53-річна Валентина проживала разом з двома доньками, зятем та декількома онуками.

За словами сусідів, вони постійно випивали та влаштовували бійки, поліція приїжджала сюди ледь не кожного дня.

Наймолодша донька – 29-річна Олександра, вже двічі сиділа у в’язниці.

За словами сусідів, Олександра крала у матері пенсійну карту та витрачала гроші, через що й сталося вбивство.

У поліції Київщини повідомили, що доки жінка лежала мертва, її дочка-вбивця продовжувала пиячити поруч із трупом. Спочатку вона взагалі не могла пояснити своїх дій, але пізніше зізналася у скоєному.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Надзвичайні події

У Чорноморську Одеської області чоловік до смерті забив жінку.

Мешканець міста побив кохану та уклав спати, на наступний ранок вона не прокинулася. У соцмережах пишуть, що причиною розправи стало те, що жертва ховала від співмешканця їжу. Однак адвокат підозрюваного відкидає таку версію, а натомість звинувачує у трагедії поліцію.