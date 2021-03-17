На Київщині у власному будинку знайшли вбитою 53-річну жінку.
За даними поліції Київської області, тіло знайшла онучка та побачила біля бабусі свою тітку. Вона викликала швидку, а лікарі повідомили до поліції.
Загибла має п’ятьох дітей. Після смерті чоловіка, який за місяць згорів від раку, старші нащадки перебралися до Києва, а молодші лишилися у селі, разом із матір’ю.
У спільному будинку вбита 53-річна Валентина проживала разом з двома доньками, зятем та декількома онуками.
За словами сусідів, вони постійно випивали та влаштовували бійки, поліція приїжджала сюди ледь не кожного дня.
Наймолодша донька – 29-річна Олександра, вже двічі сиділа у в’язниці.
За словами сусідів, Олександра крала у матері пенсійну карту та витрачала гроші, через що й сталося вбивство.
У поліції Київщини повідомили, що доки жінка лежала мертва, її дочка-вбивця продовжувала пиячити поруч із трупом. Спочатку вона взагалі не могла пояснити своїх дій, але пізніше зізналася у скоєному.
Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді арешту.
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