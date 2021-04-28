Поглумився і прав постіль: подробиці зґвалтування 6-річної дівчинки у Сєвєродонецьку

Поліція Луганщини підтвердила факт зґвалтування 6-річної дівчинки у Сєвєродонецьку. Наразі її госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці провели першочергові заходи та викрили ґвалтівника. Ним виявився 48-річний чоловік, який працює інженером на одному із місцевих підприємств.

За даними поліцейських, чоловік навмисно заманив дитину до свого будинку, де скоїв злочин.

За адресою його місця проживання провели обшук. Правоохоронці вилучили речові докази, зокрема постільну білизну, яку ґвалтівник намагався старанно випрати.

Зловмисника затримали за статтею 208 КПК України. Наразі йому обирають міри запобіжного заходу.

Про зґвалтування 6-річної дівчинки в поліцію повідомила її мама.

Правоохоронці виїхали на місце події. Пізніше вони встановили особу зловмисника і його місцеперебування, а потім затримали.

У поліції зазначили, що він має судимість за майнові злочини.

Джерело: Департамент карного розшуку