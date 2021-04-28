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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Поглумився і прав постіль: подробиці зґвалтування 6-річної дівчинки у Сєвєродонецьку

дівчинка плаче, згвалтування дівчинки

Поліція Луганщини підтвердила факт зґвалтування 6-річної дівчинки у Сєвєродонецьку. Наразі її госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці провели першочергові заходи та викрили ґвалтівника. Ним виявився 48-річний чоловік, який працює інженером на одному із місцевих підприємств.

За даними поліцейських, чоловік навмисно заманив дитину до свого будинку, де скоїв злочин.

За адресою його місця проживання провели обшук. Правоохоронці вилучили речові докази, зокрема постільну білизну, яку ґвалтівник намагався старанно випрати.

Зловмисника затримали за статтею 208 КПК України. Наразі йому обирають міри запобіжного заходу.

Поглумився і прав постіль: подробиці зґвалтування 6-річної дівчинки у Сєвєродонецьку

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Про зґвалтування 6-річної дівчинки в поліцію повідомила її мама.

Правоохоронці виїхали на місце події. Пізніше вони встановили особу зловмисника і його місцеперебування, а потім затримали.

У поліції зазначили, що він має судимість за майнові злочини.

Джерело: Департамент карного розшуку

Фото: Depositphotos

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