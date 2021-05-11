У Харкові поліцейські затримали 18-річного киянина, який напав на кур’єра та погрожуючи йому предметом, схожим на вогнепальну зброю, відібрав товари.

10 травня до правоохоронців звернувся сам 23-річний потерпілий та повідомив, що зловмисник, разом зі своїм спільником, пограбували його і відібрали товари на суму 1 700 грн.

За показами свідків та записами з камер відеоспостереження вдалося встановити особу злочинця.

Ним виявився 18-річний безробітний киянин, наразі йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст. 187 про розбійні дії, за якою йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейський вкрав сумку

У столиці на вулиці Смілянській чоловік впав з електросамокату та вронив сумку із грошима.

Інцидент помітив поліцейський , але замість того, щоб допомогти, правоохоронець схопив сумку і почав тікати.

Наразі йому оголосили підозру, також перевіряють на причетність до злочину його напарників, які тієї ночі патрулювали вулиці.