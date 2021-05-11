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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У Харкові 18-річний киянин пограбував кур’єра та погрожував зброєю

У Харкові 18-річний киянин пограбував кур’єра та погрожував зброєю

У Харкові поліцейські затримали 18-річного киянина, який напав на кур’єра та погрожуючи йому предметом, схожим на вогнепальну зброю, відібрав товари.

10 травня до правоохоронців звернувся сам 23-річний потерпілий та повідомив, що зловмисник, разом зі своїм спільником, пограбували його і відібрали товари на суму 1 700 грн.

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За показами свідків та записами з камер відеоспостереження вдалося встановити особу злочинця.

Ним виявився 18-річний безробітний киянин, наразі йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст. 187 про розбійні дії, за якою йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейський вкрав сумку 

У столиці на вулиці Смілянській чоловік впав з електросамокату та вронив сумку із грошима.

Інцидент помітив поліцейський , але замість того, щоб допомогти, правоохоронець схопив сумку і почав тікати.

Наразі йому оголосили підозру, також перевіряють на причетність до злочину його напарників, які тієї ночі патрулювали вулиці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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