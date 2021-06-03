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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Захищала матір: на Рівненщині 9-річна дівчинка поранила ножем батька

дитина, насилля, конфлікт

У місті Костопіль Рівненській області 9-річна дівчинка поранила батька ножем. Нетверезий чоловік влаштував сварку з дружиною, яка переросла у бійку. Ставши свідком конфлікту батьків, дитина схопила кухонний ніж і всадила татові у спину.

Швидку викликала сусідка сім’ї, яка чула голосні крики. Як розповідає фельдшер, крові було дуже багато, адже лезо ножа пробило легеню.

– У сім’ї виник конфлікт між подружжям, у результаті чого вони вчинили між собою бійку, і в результаті цієї бійки малолітня дитина, можливо, на захист матері, нанесла ножем удар у спину своєму батькові. Вона розповідає, що так, дійсно це відбувалося, – розповідає Роман Максимчук, керівник слідчого відділення поліції Костополя.

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Наразі з пораненим батьком уже все гаразд – його уже навіть відпустили додому з лікарні. Після цього, розповідають сусіди, скандалів у квартирі не чути.

Незабаром до будинку сім’ї мають навідатися чиновники зі служби у справах дітей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за завдання тяжких тілесних ушкоджень, однак підозрювана ще не досягла необхідного віку для ув’язнення.

Проткнув легені: вбивство на Львівщині

У Львівській області чоловік вбив власну дружину. Між подружжям виник конфлікт під час вечері – 50-річний Ігор накинувся на співмешканку з ножем і проткнув їй легені.

Після цього він намагався врятувати життя дружині пігулками.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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