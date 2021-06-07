Пізно увечері 6 червня у Деснянському районі Києва чоловік забрався у квартиру незнайомої жінки взяв її у заручники. Зловмиснику вдалося пробратися до квартири на дев’ятому поверсі через вікно, яке він попередньо розбив.

Побачивши перед собою жительку оселі, 68-річний чоловік схопив кухонного ножа та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка згодом викликала поліцію.

Правоохоронці вели переговори зі зловмисником, після яких він погодився відчинити двері та відпустити заручницю. За фактом незаконного позбавлення волі поліція відкрила кримінальне провадження.

Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Тримав у заручниках колишню: інцидент на Харківщині

У Харківській області чоловік взяв у заручники колишню дружину, увірвавшись до неї у будинок. Екс-коханець приставив жінці до горла мечете – це все відбувалося на очах у малолітнього сина.

Через кілька годин переговорів зловмисник відпустив заручницю, натомість його забрали у поліцейський відділ.