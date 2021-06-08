Поблизу села Клузів Івано-Франківської області на магістральному газопроводі Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці сталася розгерметизація без горіння. Цей газопровід не транзитний, а використовується для потреб України.

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Інцидент стався 8 червня близько 12.05. За інформацією очевидців, стався хлопок частини газопроводу в місці переходу з землі на поверхню.

– Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв і постраждалих немає. Проведено евакуацію двох жителів із території дачного масиву, проводиться оповіщення населення, – повідомили рятувальники.

На місці події працюють аварійні бригади, які обслуговують цей газопровід. Перекрито аварійну ділянку газопроводу протяжністю 12,8 км.

– На газопостачання населених пунктів подія не вплинула. Проведено перемикання подачі газу через обхідний газопровід, – додали в ДСНС.

Під Харковом пошкодили газопровід

У вересні в Харківській області проводили буріння свердловини для водопостачання. Внаслідок робіт буром було пошкоджено газову трубу високого тиску.

У результаті від газопостачання було відключено понад 2 тис. абонентів.