У США померла 15-річна дівчинка після удару блискавки. Вона приїхала на відпочинок у пляжне містечко неподалік від Саванни.

Інцидент стався у штаті Джорджія – в цей час дівчинка купалася в океані. Очевидці події намагалися їй допомогти – дівчинку витягли з води, а після цього намагалися їй зробити штучне дихання.

На жаль, це не допомогло. Рятувальники, які прибули на місце події, доставили підлітка у місцевий медичний заклад.

Уже в лікарні 15-річна дівчинка померла через травми, отримані від удару блискавки у воді. За даними Національної метеорологічної служби, в середньому 49 осіб щорічно помирають у результаті удару блискавки в США, ще близько сотні отримують поранення.

На Житомирщині блискавка влучила у дівчинку

У Житомирській області блискавка влучила у 15-річну дівчинку, яка перебувала у власному будинку. В цей час вона розмовляла мобільним телефоном.

За даними Житомирської ОДА, дівчинку доставили у реанімаційне відділення місцевого медичного закладу з травмами середньої ступені тяжкості. На щастя, удар блискавки виявився не смертельним.