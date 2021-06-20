У Парижі жінка загинула під колесами електросамокату

У Парижі двоє жінок на електросамокатах на смерть збили 31-річну італійку, яка гуляла набережною Сени.

Інцидент стався в ніч з суботи на неділю.

Потерпіла впала та вдарилася головою об бордюр, після чого в неї сталася зупинка серця.

Водолази, які патрулювали Сену, надали жінці першу допомогу та змогли запустити серце, після чого потерпілу доставили в лікарню, де вона померла, не приходячи до тями.

Заведено кримінальну справу за фактом ненавмисного вбивства, а також ненадання допомоги.

Поліція розшукує свідків того, що сталося, а також перевіряє записи з камер відеоспостереження.

У Франції для електросамокатів, які користуються все більшою популярністю, встановлена ​​максимальна швидкість в 50 км /ч.

Смерть актриси Лізи Бейнс

Кілька днів тому в США загинула актриса Ліза Бейнс, яку 4 червня на переході збив електросамокат.

В результаті ДТП телезірка отримала серйозну травму голови.

Повідомляється, що водій, який збив Бейнс, рухався на червоний сигнал світлофора, а після аварії – зник з місця події.