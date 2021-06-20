У Парижі жінка загинула під колесами електросамокату

У Парижі двоє жінок на електросамокатах на смерть збили 31-річну італійку, яка гуляла набережною Сени.
Інцидент стався в ніч з суботи на неділю.
Потерпіла впала та вдарилася головою об бордюр, після чого в неї сталася зупинка серця.
Водолази, які патрулювали Сену, надали жінці першу допомогу та змогли запустити серце, після чого потерпілу доставили в лікарню, де вона померла, не приходячи до тями.
Заведено кримінальну справу за фактом ненавмисного вбивства, а також ненадання допомоги.
Поліція розшукує свідків того, що сталося, а також перевіряє записи з камер відеоспостереження.
У Франції для електросамокатів, які користуються все більшою популярністю, встановлена максимальна швидкість в 50 км /ч.
Смерть актриси Лізи Бейнс
Кілька днів тому в США загинула актриса Ліза Бейнс, яку 4 червня на переході збив електросамокат.
В результаті ДТП телезірка отримала серйозну травму голови.
Повідомляється, що водій, який збив Бейнс, рухався на червоний сигнал світлофора, а після аварії – зник з місця події.