Вибух у Білогородці

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов оприлюднив відео зізнання підозрюваного у вбивстві та вибуху в селі Білогородка Київської області.
– Скоїв вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири й самого тіла за допомогою бензину. У злочині розкаююсь, – зазначив 43-річний підозрюваний у вбивстві.
Чоловік зізнався, що скоїв злочин через сварку щодо гаража, який він надавав в оренду загиблому.
Наразі затриманому повідомили про підозру. 24 червня суд має обрати йому міру запобіжного заходу.
21 червня на третьому поверсі багатоквартирного будинку в селі Білогородка Київської області стався вибух.
Унаслідок цього постраждало понад 10 осіб. 14 сімей тимчасово потребують житла.
На місці події правоохоронці виявили тіло 47-річного уродженця Кременчука Полтавської області.
Як встановили правоохоронці, чоловікові вирізали серце та частину легенів, а потім підпалили його труп разом із квартирою, щоб уникнути покарання.
Джерело: Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов