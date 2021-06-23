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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Посварились через гараж: з’явилося відео зізнання підозрюваного у вбивстві в Білогородці

Вибух у Білогородці

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов оприлюднив відео зізнання підозрюваного у вбивстві та вибуху в селі Білогородка Київської області.

– Скоїв вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири й самого тіла за допомогою бензину. У злочині розкаююсь, – зазначив 43-річний підозрюваний у вбивстві.

Чоловік зізнався, що скоїв злочин через сварку щодо гаража, який він надавав в оренду загиблому.

Наразі затриманому повідомили про підозру. 24 червня суд має обрати йому міру запобіжного заходу.

21 червня на третьому поверсі багатоквартирного будинку в селі Білогородка Київської області стався вибух.

Унаслідок цього постраждало понад 10 осіб. 14 сімей тимчасово потребують житла.

На місці події правоохоронці виявили тіло 47-річного уродженця Кременчука Полтавської області.

Як встановили правоохоронці, чоловікові вирізали серце та частину легенів, а потім підпалили його труп разом із квартирою, щоб уникнути покарання.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

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