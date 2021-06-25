У Вінниці під час виконання незаконних робіт вантажний кран зачепив лінії електропередач. Чоловік, який керував процесом, загинув на місці.

Внаслідок недопустимого наближення до ЛЕП пошкодилися проводи електролінії та вимкнулося п’ять підстанцій. У результаті цього половина міста залишилася без електроенергії.

Інцидент трапився близько 11.20, до 15.00 аварійні бригади відновили електропостачання у більшості районів. Решті обіцяють повернути електрику до 20.00.

– Щиро співчуваємо родині загиблого. І вкотре просимо усіх жителів Вінниці та області бути максимально уважними, дотримуватися правил робіт в охоронних зонах електромереж. Безпечне поводження з електрострумом не пробачає помилок! Будь ласка, будьте обачливі, бережіть себе та життя оточуючих! – наголошує генеральний директор АТ Вінницяобленерго Андрій Поліщук.

Півміста без електрики: у Вінниці чоловіка вбило струмом на вантажному крані / 2 фотографии

Аварія з краном сталася на окружній дорозі у бік мікрорайону Тяжилів. Під час розслідування випадку на місці виявили значне складування щебеню. Тому для уникнення подібних випадків компанія Вінницяобленерго вирішила тимчасово знеструмити лінію, над щебенем.

Фото: Вінницяобленерго