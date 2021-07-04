Короткочасні грозові дощі майже по всій Україні: погода на 5 липня

Синоптики обіцяють грозові дощі та грім в Україні завтра, 5 липня. А ось у Києві завдяки антициклону може бути сонячно і сухо.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують у понеділок, 5 липня, дощі та грози, але не на всій території країни. Температура повітря не підніматиметься вище +30.

Найспекотніше буде у східних областях – від +26 до +29.

На градус-два нижче у південних, центральних та північних регіонах – температура коливатиметься в межах +25 +28.

На Заході України переважно +24 +27, на Закарпатті – до 28 градусів тепла.

У Києві погода буде дощовою, вночі +17 +19, вдень до 28 вище нуля.

А ось синоптик Наталія Діденк прогнозує короткочасні грозові дощі майже по всій Україні, тільки на північному сході – без істотних опадів. Температура повітря в межах +25 +29 градусів, на заході країни +23 +27 градусів.

У Києві можливий дощ, проте антициклон може його відігнати. Температура повітря в столиці комфортна, +27 градусів завтра.

Вона прогнозує, що по всій країні найближчим часом погода буде без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться.

Погода в Україні на Івана Купала, у середу, 7 липня, буде теж переважно з дощами та грозами. Проясниться лише у північних регіонах. Тут температура знизиться до +24.

На градус тепліше у південних областях, в Центрі та на Заході – максимум +22, а на Закарпатті +27.

Прохолодно у східних регіонах – температура знизиться до +16.

У столиці без опадів, вночі +15, вдень до +23.