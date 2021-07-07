Катастрофа Ан-26 на Камчатці: з’явилося перше відео з місця пошукової операції

Головне управління МНС Росії Камчатського краю опублікувало кадри з місця катастрофи літака Ан-26, уламки якого виявили на березі Охотського моря.

У результаті аварії загинули всі 28 громадян, які перебували на борту пасажирського літака. Авіалайнер прямував з Петропавловська – Камчатського у Палану.

Рятувальники вже виявили тіла дев’ятьох загиблих людей біля берегової лінії Охотського моря. Одного з них упізнали.

Наразі триває пошукова операція. Роботу рятувальників ускладнює сильний вітер у регіоні.

Катастрофа Ан-26 на Камчатці сталася вдень 6 червня. Авіалайнер повинен був прибути у Палану близько 15.00 за місцевим часом.

Однак екіпаж літака не вийшов на зв’язок з диспетчерами. За попередніми даними, причиною аварії стало зіткнення зі скелею, у результаті чого авіалайнер впав у воду.