Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

З’явилися фото квартири, яку підпалив стрілок на Голосіївському проспекті

З’явилися фото квартири, яку підпалив стрілок на Голосіївському проспекті

З’явилися перші фото квартири та сходової площадки, де влаштував підпал стрілок на Голосіївському проспекті. 38-річного зловмисника вже затримали. 

Чоловік спочатку поранив патрульного поліцейського та цивільну людину, після чого закрився у квартирі житлового будинку та скоїв там підпал.

Коли силовики приїхали на місце інциденту, власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Після цього чоловік закрився у квартирі.

Свою квартиру він підпалив під час переговорів. Правоохоронцям вдалося успішно завершити спецоперацію із затримання зловмисника. 

Зараз силовики евакуювали мешканців будинку. На місці події працює наряд патрульної поліції. 

Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото
З’явилися фото квартири, яку підпалив стрілок на Голосіївському проспекті / 4 фотографии

Рішення про правову кваліфікацію інциденту оголосять пізніше. 

Читайте
Стрілянина у центрі Києва: 38-річного чоловіка затримали

Джерело: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо, МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка