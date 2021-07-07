Підпал квартири на Голосіївському проспекті – з'явилося фото

З’явилися перші фото квартири та сходової площадки, де влаштував підпал стрілок на Голосіївському проспекті. 38-річного зловмисника вже затримали.

Чоловік спочатку поранив патрульного поліцейського та цивільну людину, після чого закрився у квартирі житлового будинку та скоїв там підпал.

Коли силовики приїхали на місце інциденту, власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Після цього чоловік закрився у квартирі.

Свою квартиру він підпалив під час переговорів. Правоохоронцям вдалося успішно завершити спецоперацію із затримання зловмисника.

Зараз силовики евакуювали мешканців будинку. На місці події працює наряд патрульної поліції.

З’явилися фото квартири, яку підпалив стрілок на Голосіївському проспекті / 4 фотографии

Рішення про правову кваліфікацію інциденту оголосять пізніше.

Читайте Стрілянина у центрі Києва: 38-річного чоловіка затримали

Джерело: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо, МВС