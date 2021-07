На італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження активного вулкана Етна.

Подія призвела до того, що злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії покрилася попелом і його довелося тимчасово закрити.

Остання сильна активність Етни спостерігалася в ніч з 6 на 7 липня.

Після фази інтенсивних вибухів, приблизно, до півночі вівторка, 6 липня, вулкан поступово перейшов до фонтану лави висотою в кілька сотень метрів.

Наразі він затих, однак існує ймовірність нового виверження в п’ятницю, 9 липня.

A new, powerful and beautiful paroxysmal episode at #Etna‘s Southeast Crater, early on 2 July 2021 pic.twitter.com/bM7xnuTV6W

— Boris Behncke (@etnaboris) July 2, 2021