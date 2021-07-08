На італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження активного вулкана Етна.
Подія призвела до того, що злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії покрилася попелом і його довелося тимчасово закрити.
Erupción No. 48 del #Etna durante esta madrugada en Sicilia, Italia????????
Fuente de lava por momentos alcanza 1 km de altura sobre el cráter. En localidades cercanas se ha reportado caída de ceniza y lapilli.
Crédito video: Piero Bertino. pic.twitter.com/GkjgN9JYgl
— SkyAlert (@SkyAlertMx) July 7, 2021
– Вулкан Етна на італійському острові Сицилія кілька днів поспіль демонструє свою міць. Під час останнього виверження він викинув у небо стовп попелу, заввишки близько п’яти кілометрів, – повідомляє NBC News.
Остання сильна активність Етни спостерігалася в ніч з 6 на 7 липня.
Після фази інтенсивних вибухів, приблизно, до півночі вівторка, 6 липня, вулкан поступово перейшов до фонтану лави висотою в кілька сотень метрів.
Stupendo! #Etna #volcano #Sicily pic.twitter.com/doVGMOiTU1
— Farinata degli Uberti (@0rtofrutta) July 4, 2021
Наразі він затих, однак існує ймовірність нового виверження в п’ятницю, 9 липня.
A new, powerful and beautiful paroxysmal episode at #Etna‘s Southeast Crater, early on 2 July 2021 pic.twitter.com/bM7xnuTV6W
— Boris Behncke (@etnaboris) July 2, 2021
Одразу після початку виверження користувачі мережі почали викладати фото і відео того, як вулкан викидає лаву.
Джерело: NBC News