На італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження активного вулкана Етна.

Подія призвела до того, що злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії покрилася попелом і його довелося тимчасово закрити.

Erupción No. 48 del #Etna durante esta madrugada en Sicilia, Italia???????? Fuente de lava por momentos alcanza 1 km de altura sobre el cráter. En localidades cercanas se ha reportado caída de ceniza y lapilli. Crédito video: Piero Bertino. pic.twitter.com/GkjgN9JYgl — SkyAlert (@SkyAlertMx) July 7, 2021

– Вулкан Етна на італійському острові Сицилія кілька днів поспіль демонструє свою міць. Під час останнього виверження він викинув у небо стовп попелу, заввишки близько п’яти кілометрів, – повідомляє NBC News.

Остання сильна активність Етни спостерігалася в ніч з 6 на 7 липня.

Після фази інтенсивних вибухів, приблизно, до півночі вівторка, 6 липня, вулкан поступово перейшов до фонтану лави висотою в кілька сотень метрів.

Наразі він затих, однак існує ймовірність нового виверження в п’ятницю, 9 липня.

A new, powerful and beautiful paroxysmal episode at #Etna‘s Southeast Crater, early on 2 July 2021 pic.twitter.com/bM7xnuTV6W — Boris Behncke (@etnaboris) July 2, 2021

Одразу після початку виверження користувачі мережі почали викладати фото і відео того, як вулкан викидає лаву.

Джерело: NBC News