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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

На Сицилії прокинувся вулкан Етна

На Сицилії прокинувся вулкан Етна

На італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження активного вулкана Етна.

Подія призвела до того, що злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії покрилася попелом і його довелося тимчасово закрити.

– Вулкан Етна на італійському острові Сицилія кілька днів поспіль демонструє свою міць. Під час останнього виверження він викинув у небо стовп попелу, заввишки близько п’яти кілометрів, – повідомляє NBC News.

Остання сильна активність Етни спостерігалася в ніч з 6 на 7 липня.

Після фази інтенсивних вибухів, приблизно, до півночі вівторка, 6 липня, вулкан поступово перейшов до фонтану лави висотою в кілька сотень метрів.

Наразі він затих, однак існує ймовірність нового виверження в п’ятницю, 9 липня.

Одразу після початку виверження користувачі мережі почали викладати фото і відео того, як вулкан викидає лаву.

Джерело: NBC News

Фото: Depositphotos

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