13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку

У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода між легковим автомобілем Kia Ceed та маршрутним автобусом Volkswagen Crafter, в результаті якої постраждали 13 людей, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Інцидент стався близько 17.00 19 липня на регульованому перехресті вулиць Говорухи і Магара.

За попередніми даними, 26-річний водій іномарки, здійснюючи лівий поворот, не пропустив мікроавтобус й протаранив його.

На місце події прибули медики, а також слідчо-оперативна група поліції.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ч.1 ст.286 (Керування транспортними засобами із порушеннями ПДР, що спричинило важкі наслідки) КК України.

Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють подробиці аварії й просять свідків події, а також людей, у яких є відеозаписи моменту події, звертатися до поліції.