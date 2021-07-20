Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку

ДТП у Запоріжжі

У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода між легковим автомобілем Kia Ceed та маршрутним автобусом Volkswagen Crafter, в результаті якої постраждали 13 людей, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Інцидент стався близько 17.00 19 липня на регульованому перехресті вулиць Говорухи і Магара.

За попередніми даними, 26-річний водій іномарки, здійснюючи лівий поворот, не пропустив мікроавтобус й протаранив його.

На місце події прибули медики, а також слідчо-оперативна група поліції.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ч.1 ст.286 (Керування транспортними засобами із порушеннями ПДР, що спричинило важкі наслідки) КК України.

Читайте
На трасі Київ-Одеса загорівся автобус із пасажирами

Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють подробиці аварії й просять свідків події, а також людей, у яких є відеозаписи моменту події, звертатися до поліції.

13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку
13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку
13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку
13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку
13 постраждалих: у Запоріжжі іномарка протаранила маршрутку / 2 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка