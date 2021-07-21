Друга аварія за день: неподалік мосту Патона в Києві знов прорвало водогін

У Києві на проспекті Соборності стався прорив водогінної труби, через що з-під землі б’є потужний фонтан.

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З цієї причини в будинках мікрорайонів Березняки і Русанівка відсутнє водопостачання.

Комунальні підприємства намагаються з’ясувати, в чиїй зоні відповідальності знаходиться прорив.

Нагадаємо, раніше під столичним мостом Патона з’явилося відразу два водоспаду.

Причиною цього став прорив тепломережі, яка обслуговує понад дві сотні будинків.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту з залученням верхолазів.