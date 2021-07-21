Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Друга аварія за день: неподалік мосту Патона в Києві знов прорвало водогін

Аварійна служба Київводоканалу

У Києві на проспекті Соборності стався прорив водогінної труби, через що з-під землі б’є потужний фонтан.

З цієї причини в будинках мікрорайонів Березняки і Русанівка відсутнє водопостачання.

Комунальні підприємства намагаються з’ясувати, в чиїй зоні відповідальності знаходиться прорив.

Прорыв водоканала в Киеве

Нагадаємо, раніше під столичним мостом Патона з’явилося відразу два водоспаду.

Причиною цього став прорив тепломережі, яка обслуговує понад дві сотні будинків.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту з залученням верхолазів.

Фото: Київ Оперативний

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка