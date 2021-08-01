Пожежа на складі під Одесою: подробиці пожежі

В Одеській області сталася пожежа у триповерховій складській будівлі, розташованій на окремій території у селі Дачне Одеського району.

Вогонь спалахнув на складі, розташованому на 452 км автодороги М-05 Київ – Одеса. Пожежа розгорілася на загальну площу близько 10 тис. кв. м.

Для ліквідації полум’я залучили 84 рятувальників та 22 одиниці спеціальної техніки ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталася 301 пожежа. Серед них у житловому секторі – 75, виробничій сфері – 3, у транспорті – 11, та інших місцях – 212.

Вогнеборцям вдалося врятувати п’ятьох осіб. На щастя, за цю добу ніхто не постраждав. З початку 2021 року в Україні сталося 42410 пожеж.

З них 15694 випадків загорання у житлових секторах, 2347 пожеж у транспортних засобах та 1 068 надзвичайних подій у виробничій сфері.

Загалом за цей рік 998 громадян загинуло унаслідок пожеж, ще 816 осіб постраждали, проте вдалося врятувати 966 українців.