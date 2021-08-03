Другий потерпілий під час вибуху на шахті Покровське гірник помер у лікарні. Він є вже другою жертвою трагедії.

Про це в Facebook повідомив глава профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець.

– На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні Покровське, – повідомив він.

Волинець додав, що ще вісім постраждалих зараз у лікарнях Краматорська та Покровська. За їх життя борються медики.

Нагадаємо, вибух на шахті в Донецькій області стався 31 липня. Шахта розташована в селищі міського типу Удачне Покровського району.

Працівників шахти з опіками різних ступенів важкості госпіталізували до Покровської центральної районної лікарні. Один з них пізніше помер.

Винним у вибуху на шахті загрожує до восьми років в’язниці за ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Раніше ще одна надзвичайна ситуація сталася у Волинській області. У Нововолинську на вугільній шахті обірвався ліфт з гірниками, в результаті чого постраждало дев’ятеро людей.

Джерело: Михайло Волинець