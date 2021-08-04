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Наташа Тарчевська |

Чотири статті, без тероризму: проти ветерана Володимира Прохнича відкрили справу

Чотири статті, без тероризму: проти ветерана Володимира Прохнича відкрили справу

Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу проти Володимира Прохнича, який захопив Кабмін та погрожував підірвати гранату.

Ветерана АТО затримали після нетривалих перемовин. Двох його заручників було звільнено, постраждалих немає.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 341, ст. 345, ч. 2 ст. 147 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Йдеться про захоплення держбудівлі, погрози працівникам правоохоронних органів, захоплення заручників та незаконне поводження зі зброєю. У тероризмі Володимира Прохнича не звинувачують.

Яке покарання загрожує чоловіку за спробу захоплення Кабміну, правоохоронці уточнять найближчим часом.

Досудове слідство у справі триває.

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Спроба захоплення Кабміну: що відомо

Вранці 4 серпня чоловік з гранатою в руках зайшов до приміщення Кабміну (вул. Грушевського, 17/2 у Києві) і погрожував підірватися.

Входи і виходи адмінбудівлі перекрили силовики спецназу. Згодом з чоловіком почалися переговори за участю його товариша.

Поліцейська операція завершилася затриманням. Чоловіком з гранатою виявився боєць батальйону Айдар Володимир Прохнич.

У МВС підтвердили, що він був сапером і під час війни дістав контузію. Міністр Денис Монастирський запевнив, що затриманому призначать психіатричну експертизу.

Внаслідок спроби захоплення Кабміну ніхто не постраждав. Сьогоднішнє засідання уряду, заплановане на 13.00, переносити не будуть.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: МВС

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