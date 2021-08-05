Переслідують за участь у Меджлісі: в Криму винесли вирок Аметову

Так званий Судаковскій міський суд в окупованому Російській Федерації Криму засудив кримського татарина Ільвер Аметова до восьми місяців обмеження волі.

Чоловік повинен буде щомісяця відмічатися в місцевому відділі поліції і йому заборонено залишати межі міста Судак., Повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

Крім того, йому заборонено залишати межі квартири в нічний час доби.

– Під час обшуку у вересні 2019 з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував більше 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримськотатарського народу, -наголосила Денисова.

За її словами, Аметова інкримінують незаконне придбання і зберігання зброї, хоча, на її думку, кримськотатарського активіста переслідують за активну участь в діяльності Меджлісу.

Омбудсмен додала, що РФ вже восьмий рік поспіль переслідує кримських татар під надуманими приводами і проводить репресії проти корінного народу півострова.

Денисова закликала міжнародне співтовариство застосувати всі можливі важелі тиску на РФ, щоб змусити Кремль припинити систематичні порушення прав людини громадян України на території окупованого Криму.

Фото: Facebook Людмили Денисової