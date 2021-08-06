У Дніпрі затримали 49-річного раніше судимого чоловіка, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчинку.

Інцидент стався об 11.00 ранку на вулиці Шолохова.

Восьмикласниця підробляла промоутером і роздавала листівки біля одного із під’їздів, аж раптом до неї під’їхав незнайомець, який попросив приглянути за його велосипедом.

Дівчинка погодилася: тим часом чоловік забіг у під’їзд і через деякий час вийшов на вулицю голим по пояс.

Побачивши це, 14-річна школярка втекла: нашкодити їй педофіл, на щастя, не встиг.

Побіг роздягатися у під’їзд: у Дніпрі 49-річний педофіл хотів зґвалтувати школярку / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

До правоохоронців звернулася матір дівчинки, яка і розповіла подробиці інциденту. Вже за декілька годин 49-річного підозрюваного затримали.

– Чоловік перебував у розшуку за раніше скоєний у Дніпропетровській області аналогічний злочин, – зазначили у поліції.

Як з’ясували місцеві ЗМІ, тоді педофіл діяв за подібним сценарієм: просив неповнолітніх дівчаток приглянути за його велосипедом, після чого роздягався і починав домагатися.

Чоловік також перебував у місцях позбавлення волі за розбій і зберігання наркотиків.

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. За скоєне педофілу загрожує до п’яти років за ґратами.