На Вінниччині у селі Пиків сталася пожежа. Вогонь спалахнув на даху господарчої будівлі на площі близько 50 кв. м. Полум’я знищило шиферну покрівлю та три тонни сіна.

Під час пожежі травмувався власник споруди – 61 річний чоловік. Його госпіталізували у Калинівську центральну районну лікарню.

Медичні працівники діагностували у постраждалого кататравму, яка виникає під час падіння з висоти (зокрема як під час навмисного стрибка, так і випадкового падіння).

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь через півтори години після повідомлення про пожежу, а ліквідувати ще через шість хвилин.

Для гасіння полум’я залучили один спеціальний автомобіль та трьох працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці з’ясували, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 319 пожеж. Серед них – 53 випадки, які відбулися у житловому секторі. Загалом з початку 2021 року рятувальники зафіксували 44 135 пожеж, з яких 16 044 випадків у житловому секторі.