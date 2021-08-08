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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа у Вінницькій області: 61-річного чоловіка госпіталізували з кататравмою

Пожежа у Вінницькій області: 61-річного чоловіка госпіталізували з кататравмою

На Вінниччині у селі Пиків сталася пожежа. Вогонь спалахнув на даху господарчої будівлі на площі близько 50 кв. м. Полум’я знищило шиферну покрівлю та три тонни сіна.

Під час пожежі травмувався власник споруди – 61 річний чоловік. Його госпіталізували у Калинівську центральну районну лікарню.

Медичні працівники діагностували у постраждалого кататравму, яка виникає під час падіння з висоти (зокрема як під час навмисного стрибка, так і випадкового падіння).

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь через півтори години після повідомлення про пожежу, а ліквідувати ще через шість хвилин.

Для гасіння полум’я залучили один спеціальний автомобіль та трьох працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці з’ясували, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 319 пожеж. Серед них – 53 випадки, які відбулися у житловому секторі. Загалом з початку 2021 року рятувальники зафіксували 44 135 пожеж, з яких 16 044 випадків у житловому секторі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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