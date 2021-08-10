В Одесі водій автомобіля BMW врізався в зупинку громадського транспорту після зіткнення з трьома іншими автомобілями.

Інцидент стався у вівторок, 10 серпня, на четвертій станції Великого Фонтану.

За інформацією патрульної поліції, водій BMW рухався Фонтанською дорогою та не впорався із керуванням. В результаті він зіткнувся з автомобілями Skoda, Audi та BMW і врізався в зупинку громадського транспорту.

Внаслідок аварії травмовано водія одного з BMW. Його госпіталізували до лікарні.

За даними місцевих ЗМІ, постраждали 31-річний водій сріблястого BMW і дві жінки, які перебували на зупинці. Вони доставлені в лікарню. Через аварію утворилася пробка, а рух 18-го трамвая паралізовано.

Один із очевидців заявив, що водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше в Одеській області 22-річний хлопець на Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, який прямував назустріч.

Внаслідок зіткнення 27-річний водій і 18-річний пасажир велосипеда загинули на місці аварії від отриманих травм.

Джерело: Суспільне, Думська

Фото: Патрульна поліція Одеської області