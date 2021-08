Найбільші разові втрати США в Афганістані за 10 років: подробиці теракту у Кабулі

Теракт у Кабулі стався увечері 26 серпня. Два вибухи пролунали в епіцентрі операції з евакуації – поблизу аеропорту.

Внаслідок теракту у Кабулі загинуло багато афганців, а також 13 військовослужбовців США. Щонайменше 150 осіб зазнали поранень.

Пізніше відповідальність за теракт у Кабулі взяла терористична організація Ісламська держава. Факти ICTV зібрали головні подробиці про теракт у Кабулі 26 серпня.

Увечері 26 серпня два вибухи пролунали біля аеропорту міста Кабул – столиці Афганістану. Один з них стався біля воріт аеропорту. Там перебувало багато афганців, які намагалися покинути країну.

Другий вибух пролунав поруч з першим, неподалік готелю Барон. Саме з цієї локації військовослужбовці США транспортують біженців до аеропорту.

В обох випадках працювали терористи-смертники. Після вибухів бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Відповідальність за теракт у Кабулі взяла терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ). Про це повідомив Telegram-канал Amaq, який використовують бойовики.

ІДІЛ оприлюднили фотографію одного з терористів-смертників на фоні їхнього прапора. На знімку він тримає у руках зброю, а на його тілі – жилет.

За попередніми даними, до вибухів причетне афганське відділення Ісламської держави – угруповання Вілаят Хорасан. Вони є ворогами талібів, які захопили владу в Афганістані, а також виступають проти західних країн.

