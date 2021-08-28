Найбільші разові втрати США в Афганістані за 10 років: подробиці теракту у Кабулі

Теракт у Кабулі стався увечері 26 серпня. Два вибухи пролунали в епіцентрі операції з евакуації – поблизу аеропорту.

Внаслідок теракту у Кабулі загинуло багато афганців, а також 13 військовослужбовців США. Щонайменше 150 осіб зазнали поранень.

Пізніше відповідальність за теракт у Кабулі взяла терористична організація Ісламська держава. Факти ICTV зібрали головні подробиці про теракт у Кабулі 26 серпня.

Теракт у Кабулі: що відомо

Вибухи біля аеропорту Кабулу

Увечері 26 серпня два вибухи пролунали біля аеропорту міста Кабул – столиці Афганістану. Один з них стався біля воріт аеропорту. Там перебувало багато афганців, які намагалися покинути країну.

Другий вибух пролунав поруч з першим, неподалік готелю Барон. Саме з цієї локації військовослужбовці США транспортують біженців до аеропорту.

В обох випадках працювали терористи-смертники. Після вибухів бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Хто стоїть за терактом у Кабулі

Відповідальність за теракт у Кабулі взяла терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ). Про це повідомив Telegram-канал Amaq, який використовують бойовики.

ІДІЛ оприлюднили фотографію одного з терористів-смертників на фоні їхнього прапора. На знімку він тримає у руках зброю, а на його тілі – жилет.

За попередніми даними, до вибухів причетне афганське відділення Ісламської держави – угруповання Вілаят Хорасан. Вони є ворогами талібів, які захопили владу в Афганістані, а також виступають проти західних країн.

Image: ISIS suicide bomber “Abdul Rahman al-Lowgari who carried out the martyrdom operation near Kabul Airport.” pic.twitter.com/Z9sv8K711S — Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 26, 2021

Причетність ІДІЛ до терористичних дій також підтвердили у Пентагоні.

Скільки осіб постраждало та загинуло

За даними органів охорони здоров’я Афганістану, внаслідок теракту в Кабулі загинуло щонайменше 90 осіб, близько 150 отримали поранення.

Пентагон повідомив про смерть 13 американських військовослужбовців та 18 поранених. За останні 10 з 20 років операції США в Афганістані це наймасштабніші разові втрати.

Місцеві лікарні наразі переповнені пораненими пацієнтами. Крім того, у країні зараз вагомі проблеми з медичним персоналом – багато лікарів виїхали чи намагаються це зробити через прихід іншої влади.

Реакція світу на теракт у Кабулі

Світова спільнота засудила теракт у Кабулі та висловила співчуття родинам загиблих. На трагедію зокрема відреагував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави закликав усі сторони конфлікту в Афганістані засудити терористичний акт, а також прискорити евакуацію охочих.

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Канцлер США Ангела Меркель назвала напад мерзенним та пообіцяла турбуватися про біженців з Афганістану навіть після завершення евакуації.

Еммануель Макрон, президент Франції, також пообіцяв захист афганцям та гуманітарну допомогу. У заяві Макрон відзначив відвагу військових, які забезпечують проведення евакуації у Кабулі.

Президент США Джо Байден заявив, що ІДІЛ не уникнуть покарання за теракти у Кабулі. Він доручив своєму командуванню завдати удар по керівництву та об’єктах Ісламської держави.

Байден зауважив, що Штати, ймовірно, знають, хто організував теракт біля аеропорту столиці Афганістану.

Республіканці США підкреслили, що Байден та його адміністрація повинні взяти відповідальність за смерть американських військових та піти у відставку або ж пройти процедуру імпічменту.

Евакуація продовжується

Попри вибухи в Кабулі та велику кількість жертв і поранених, евакуація людей з Афганістану не припиниться. Операцію продовжать військові США та Великої Британії.

Тим часом загроза нових терактів у Кабулі залишається. Очільник Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі розповів, що є інформація про підготовку ракетного обстрілу аеропорту. Також теракти можуть статися у результаті замінування великої кількості автомобілів.

Евакуація охочих залишити Афганістан триватиме до 31 серпня – такий дедлайн дали таліби. США та Велика Британія прискорюють операцію.

За інформацією Білого дому, з початку операції з Афганістану вивезли 105 тис. осіб.