Росія стикається зі зростаючою проблемою захисту військових та промислових об’єктів від українських далекобійних атак.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Чому Росія не може захиститися від українських атак

Аналітики ISW звернули увагу, що російська влада дедалі частіше намагається перекласти частину відповідальності за протиповітряну оборону на регіони та окремі підприємства.

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Однак і місцева влада, і компанії стикаються з труднощами під час спроб захистити об’єкти від українських безпілотників.

Проблему вже відкрито визнають і російські військові блогери. Вони зазначають, що повністю перехоплювати українські далекобійні дрони Росія не здатна, тому пропонують додатково використовувати пасивний захист.

Зокрема, йдеться про антидронові сітки, фізичні укриття та резервування критично важливої інфраструктури. Одночасно росіяни закликають створити багаторівневу систему оборони та адаптувати ППО до нових загроз.

Однак, за оцінкою ISW, швидко розв’язати проблему Москва не зможе.

Російський оборонно-промисловий комплекс навряд чи здатний забезпечити таку кількість засобів протиповітряної оборони, яка необхідна для одночасного прикриття військ на фронті та стратегічних об’єктів на величезній території РФ.

Запропонована децентралізована система також вимагатиме значних ресурсів і часу. Крім того, аналітики звертають увагу на географічний фактор: розміри Росії значно ускладнюють створення суцільного захисту від далекобійних атак.

Водночас масова поява сіток, укриттів та інших оборонних конструкцій навколо заводів і стратегічних підприємств матиме ще один ефект — Кремлю буде складніше підтримувати серед росіян відчуття, що війна не зачіпає їхнє повсякденне життя.

Дрони атакували НПЗ у Пермському краї

На тлі висновків ISW уранці 21 серпня безпілотники атакували Пермський край РФ.

Після вибухів очевидці повідомили про стовп диму в районі нафтопереробного заводу Лукойл-Пермнафтооргсинтез у Пермі. Місцева влада заявляла про роботу ППО, однак офіційно пошкодження підприємства не підтверджувала.

Через загрозу дронів в аеропорту Велике Савіно тимчасово обмежували прийом та виліт літаків.

Російське Міноборони стверджувало, що протягом ночі над територією РФ нібито збили 325 українських безпілотників.

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