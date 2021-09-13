У Києві затримали матір та сина, які збували наркотики на Лісовому масиві

У Києві правоохоронці затримали матір та сина, які розповсюджували наркотики на території Лісового масиву. Зловмисники підкладали так звані “закладки”.

Під час патрулювання Деснянського району столиці поліцейські помітили підозрілих людей – жінку та хлопця. Вони почали нервувати та намагалися втекти, коли до них підійшли патрульні.

Правоохоронці знайшли у сумці чоловіка наркотичні речовини. 40 згортків із ймовірними амфетаміном та психотропом PVP вилучили та направили на дослідження.

У помешканні зловмисників провели обшук. Працівники поліції вилучили понад 100 пакетів з замком Zip-Lock, в якому були порошкоподібні речовини, пакети для фасування та ваги.

Всі вилучені докази направили на дослідження. За даними Нацполіції, наркозбувачі – це матір та син 1963 та 2001 років народження, яких затримали.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Зловмисникам повідомили про підозру.

Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правопорушникам загрожує ув’язнення на термін до 10 років з конфіскацією майна.