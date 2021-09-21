У Житомирському медичному інституті невідомий розпилив газ під час занять. Двох дівчат, які в момент розпилення перебували у приміщенні, забрала швидка.

Першими кому стало зле були студентки третього курсу. Дівчата просто йшли у вестибюлі, коли несподівано почали задихатися і непритомніти.

Їм одразу викликали швидку, а всіх студентів та викладачів організовано вивели на свіже повітря.

На той момент у приміщенні інституту перебувало майже 250 людей, серед яких більшість – молодь.

Стан двох студенток, яких швидка забрала до лікарні, нетяжкий. Декому надали допомогу одразу на місці події.

Рятувальники й поліцейські обстежили приміщення й нічого підозрілого не виявили. Припускають, що хтось розпилив газовий балончик.

Вахтерка, яка чергує на першу поверсі, каже: ніхто чужий до приміщення не заходив. Тож жінка припускає, що нашкодив хтось зі своїх.

Водночас правоохоронці одразу почали розшукувати зловмисника.

– Проводяться дії щодо встановлення причетних до розпилення невідомої речовини у приміщенні медичного інституту, – каже патрульна поліцейська Юлія Мишко.

Наразі відомо, що газ розпилили у чоловічому туалеті. Однак хто саме це зробив – з’ясовують.

Якщо винуватця таки знайдуть, то за дрібне хуліганство йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або пару тижнів арешту.

Фото: Житомирський медінститут