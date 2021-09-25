Замах на Шефіра: Зеленський посилив охорону та збільшив розмір кортежу

Після замаху на Сергія Шефіра, який стався вранці 22 вересня, президент України Володимир Зеленський посилив свою охорону.

Зокрема, кількість машин у кортежі голови держави збільшилася, а колона тепер пересувається на великій швидкості з сиренами та проблисковими маячками.

Факти ICTV звернулися до прес-секретаря Зеленського Сергію Никифорову з проханням прокоментувати відповідну інформацію, проте він заявив, що питання забезпечення безпеки президента не обговорює.

Крім того, з 25 вересня по 8 жовтня поліція переходить на посилений режим роботи.

Відповідний наказ підписав очільник Нацполіціі Ігор Клименко у зв’язку із загостренням криміногенної обстановки.

Розпорядження стосується як особистого кримінальної поліції, так і слідчих підрозділів.

Правоохоронці працюватимуть понаднормово, але не більше ніж 12 годин на добу та 6 днів на тиждень. Відділ комунікації Нацполіціі в коментарі Фактам ICTV підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, вранці середи, 22 вересня, невідомі скоїли замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті обстрілу його автомобілю з автомату було поранено водія, який, проте, зумів залишити місце події. Сам Шефір під час замаху не постраждав.

Наступного дня Служба безпеки України взяла помічника глави держави під свій захист. До цього він не знаходився під державною охороною, оскільки не потрапляє до переліку осіб, які мають на неї право.

Пізніше Шефір заявив, що він вперше опинився у такій ситуації і не знає, кому могло бути вигідно його вбивство. Він висловив думку, що замах було організовано виключно для залякування вищого керівництва України.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив упевненість, що замах на радника голови держави – це виклик особисто президенту, а значить і всьому народу України. Він вимагає від правоохоронців терміново вжити всіх необхідних заходів, аби затримати кілерів та замовників злочину, щоб вони не змогли уникнути покарання.

В свою чергу Зеленський також визнав обстріл автомобіля Шефіра спробою вчинити тиск на президента та його команду. При цьому глава держави запевнив, що правоохоронна система буде реагувати на те, що сталося предметно та відповідно до чинного законодавства.