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Дмитро Кудрявцев |

Двоє українських воїнів отримали поранення через обстріли з боку бойовиків

оос війна на донбасі

Протягом суботи, 23 жовтня, окупаційні сили Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, російсько-окупаційні війська один раз застосували системи озброєння, які згідно із Мінськими домовленостями має бути відведено від лінії зіткнення, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

Так, неподалік від Новозванівки зафіксовано обстріл із 120-мм мінометів. Крім того, в напрямку позицій підрозділів ООС поблизу Новогригорівки найманці вели вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України.

Бійців госпіталізовано до найближчої лікувальної установи, стан їхнього здоров’я – задовільний.

З початку доби вогневу активність ворожих підрозділів не зафіксовано, сили ООС контролюють ситуацію на лінії фронту.

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Джерело: Штаб ООС

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